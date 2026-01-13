Siemens Aktie
|261,75EUR
|3,05EUR
|1,18%
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
Siemens Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 245 Euro belassen. Ein Analystenteam um Mark Fielding stellte sich in einer am Dienstag vorliegenden Studie zum Kapitalgütersektor die Frage, ob es 2026 endlich die Erholung geben wird, die man sich im zweiten Halbjahr verspreche. Das Wirtschaftsumfeld bleibe aber unsicher und so dürften die Ausblicke in der Branche nicht besonders optimistisch klingen. Weil die Bewertungen im Sektor nicht generell günstig seien, sollten Anleger bei Einzelwerten selektiv vorgehen. Seine Favoriten sind Metso, Weir, Siemens Energy, Rotork, Rolls-Royce und Melrose./tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 19:48 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens AG Sector Perform
|
Unternehmen:
Siemens AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
245,00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
261,10 €
|
Abst. Kursziel*:
-6,17%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
261,75 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-6,40%
|
Analyst Name::
Mark Fielding
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Siemens AG
|
13:49
|Overweight-Note für Siemens-Aktie: Neue Analyse von JP Morgan Chase & Co. (finanzen.at)
|
12:26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 mit Gewinnen (finanzen.at)
|
09:28
|STOXX 50 aktuell: Zum Handelsstart Pluszeichen im STOXX 50 (finanzen.at)
|
12.01.26
|Freundlicher Handel: STOXX 50 zum Handelsende mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
12.01.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 letztendlich in Grün (finanzen.at)
|
12.01.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 nachmittags stärker (finanzen.at)
|
12.01.26
|Gute Stimmung in Europa: Das macht der Euro STOXX 50 am Montagnachmittag (finanzen.at)
|
12.01.26
|Optimismus in Europa: STOXX 50 am Montagmittag mit Kursplus (finanzen.at)