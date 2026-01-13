Rheinmetall Aktie
|1 897,00EUR
|-9,00EUR
|-0,47%
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
Rheinmetall Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Rheinmetall auf "Buy" mit einem Kursziel von 2100 Euro belassen. Die Aktie biete Chancen für Anleger angesichts des erwarteten Wachstums des Rüstungskonzerns, schrieb Christoph Laskawi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Auftragsbestand dürfte in den kommenden Monaten um die 120 Milliarden Euro erreichen./mis/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rheinmetall AG Buy
|
Unternehmen:
Rheinmetall AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
2 100,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
1 896,50 €
|
Abst. Kursziel*:
10,73%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
1 897,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10,70%
|
Analyst Name::
Christoph Laskawi
|
KGV*:
-
