Ryanair Aktie

29,44EUR 0,31EUR 1,06%
Ryanair für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1401Z / ISIN: IE00BYTBXV33

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
22.01.2026 06:23:47

Ryanair Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ryanair von 34,50 auf 38,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. In den USA hätten die großen Airlines die Billigflieger in den vergangenen Jahren bei Margen und Renditen abgehängt, schrieb Harry Gowers am Mittwochabend. Diese strukturelle Inversion habe mehrere Gründe, unter anderem eine Annäherung in der Kostenbasis. Im Gegensatz dazu blieben die europäischen Billigflieger höchst profitabel, so Gowers. Er strich seinen Abschlag gegenüber dem Bewertungsniveau vor der Pandemie aufgrund der anhaltend besten Kostenentwicklung von Ryanair./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 23:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 00:15 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ryanair Overweight
Unternehmen:
Ryanair 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
38,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
28,89 € 		Abst. Kursziel*:
31,53%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
29,44 € 		Abst. Kursziel aktuell:
29,08%
Analyst Name::
Harry Gowers 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Ryanair

mehr Nachrichten