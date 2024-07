FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Saint-Gobain nach Halbjahreszahlen des Baustoffekonzerns auf "Buy" mit einem Kursziel von 86 Euro belassen. Analyst Jon Bell hob in einer am Freitag vorliegenden Studie die überraschend hohe operative Marge hervor. Vor diesem Hintergrund sollte der für 2024 weiterhin angestrebte zweistellige Wert niemanden überraschen./gl/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.07.2024 / 08:45 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.