Saint-Gobain Aktie

86,54EUR 1,52EUR 1,79%
Saint-Gobain für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 872087 / ISIN: FR0000125007

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
26.02.2026 21:11:57

Saint-Gobain Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Saint-Gobain nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Der Umsatz des Baustoffkonzerns im vierten Quartal und der operative Gewinn im zweiten Halbjahr hätten die Konsensschätzungen leicht übertroffen, schrieb Elodie Rall in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Das Interesse richte sich nun auf eine Telefonkonferenz mit dem Management am kommenden Tag./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 19:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 19:28 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Overweight
Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
110,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
88,40 € 		Abst. Kursziel*:
24,43%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
86,54 € 		Abst. Kursziel aktuell:
27,11%
Analyst Name::
Elodie Rall 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)

mehr Nachrichten