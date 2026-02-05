Santander Aktie

10,58EUR -0,03EUR -0,25%
WKN: 858872 / ISIN: ES0113900J37

05.02.2026 12:46:00

Santander Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Santander von 11,30 auf 11,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit den Quartalszahlen und der Webster-Übernahme sei es eine nachrichtenreiche Woche, schrieb Ignacio Cerezo am Donnerstag. An der Anlagestory ändere sich allerdings wenig. Zunächst dürften die Aktien wohl keine großen Sprünge machen./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 00:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) Buy
Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
11,80 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
10,62 € 		Abst. Kursziel*:
11,15%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
10,58 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11,57%
Analyst Name::
Ignacio Cerezo 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

