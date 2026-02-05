ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Santander von 11,30 auf 11,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit den Quartalszahlen und der Webster-Übernahme sei es eine nachrichtenreiche Woche, schrieb Ignacio Cerezo am Donnerstag. An der Anlagestory ändere sich allerdings wenig. Zunächst dürften die Aktien wohl keine großen Sprünge machen./rob/ag/bek



