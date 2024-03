LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Sartorius von 300 auf 350 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Charles Pitman passte seine Schätzungen für den Pharma- und Laborausrüster und dessen Tochter Sartorius Stedim Biotech an die jüngsten Wechselkursveränderungen und Unternehmensaussagen an. Letztere deuteten auf eine weiter langsame Auftragserholung hin, heißt es in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zu den angehobenen Kurszielen verwies der Experte auch auf den weiter in die Zukunft verschobenen Bewertungszeitraum für die Aktien./gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2024 / 23:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.03.2024 / 04:00 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.