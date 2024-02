HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Sartorius nach detaillierten Jahreszahlen von 285 auf 320 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Michael Heider schraubte seine Gewinnprognosen (bereinigtes EPS) für 2026 deutlich nach oben. Trotz der angekündigten Finanzmaßnahmen zur Schuldenreduzierung sei es aber noch zu früh, um die Aktie des Laborausrüsters zu kaufen, da ein bedeutender Geschäftsaufschwung noch nicht erkennbar sei, schrieb er in einer am Montag vorliegenden Studie./edh/la



