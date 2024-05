NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Sartorius nach einem Kapitalmarkttag auf "Hold" mit einem Kursziel von 359 Euro belassen. Bei der Veranstaltung des Biotechzulieferers und seiner Tochter Sartorius Stedim Biotech habe es einen Überblick über Strategie und Innovationen gegeben, doch dominiert hätten Aussagen zu den jüngsten Zahlen und dem weiteren Jahresverlauf, schrieb Analyst James Vane-Tempest in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er sieht einige Risiken für das diesjährige Margenziel./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.05.2024 / 01:32 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.05.2024 / 01:32 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.