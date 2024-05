NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Sartorius von 359 auf 274 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst James Vane-Tempest senkte nach dem Kapitalmarkttag seine Gewinnschätzungen für den Laborzulieferer, wie aus einer am Dienstag vorliegenden Studie hervorgeht. Er sieht die Gefahr, dass die diesjährigen Zielspannen des Laborausrüsters an das untere Ende konkretisiert werden müssen./ajx/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2024 / 17:47 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2024 / 19:01 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.