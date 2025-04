LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat Schneider Electric bei unverändertem Kursziel von 250 Euro von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Bei den Franzosen gebe es Wachstum zum inzwischen vernünftigeren Preis, schrieb Analyst Jonathan Day in seiner am Dienstag vorliegenden Kaufempfehlung. Die Aktien hätten zuletzt deutlich korrigiert, obwohl sich an den Aussichten nichts geändert habe. Day geht davon aus, dass Schneider die eigenen Wachstumsziele erreichen wird./ag/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2025 / 21:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.04.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.