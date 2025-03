ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Siemens auf "Buy" mit einem Kursziel von 240 Euro belassen. Er werte Aussagen des Finanzvorstands zur Verbesserung der Geschäftsentwicklung in China und der dortigen Marktanteile als ermutigend, schrieb Analyst Andre Kukhnin am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Gleiches gelte für die Einschätzung, dass die Unsicherheiten in den USA keine große Rolle für den Technologiekonzern spielten. Die Aktie bleibe attraktiv bewertet./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2025 / 15:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2025 / 15:33 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.