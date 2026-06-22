Siemens Energy Aktie

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Siemens Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0

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22.06.2026 06:27:46

Siemens Energy Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens Energy mit einem Kursziel von 215 Euro auf "Buy" belassen. Die vom "Manager Magazin" ins Spiel gebrachte mögliche Abspaltung der Sparte "Transformation of Industry" (ToI) hielte Analyst Lucas Ferhani für positiv, wie er am Sonntag schrieb. Im Geschäft mit Gasturbinen und Energienetztechnologie sei das Potenzial höher und zudem winke größeres Ausschüttungspotenzial an die Aktionäre./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.06.2026 / 12:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.06.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siemens Energy AG Buy
Unternehmen:
Siemens Energy AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
215,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
168,44 € 		Abst. Kursziel*:
27,64%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
170,18 € 		Abst. Kursziel aktuell:
26,34%
Analyst Name::
Lucas Ferhani 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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