Siltronic Aktie
|79,70EUR
|5,25EUR
|7,05%
WKN DE: WAF300 / ISIN: DE000WAF3001
Siltronic Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siltronic mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Neutral" belassen. Nach der jüngsten Kursrally dürften die mauen Signale zum Gesamtjahr die Aktien des Waferherstellers wohl eher belasten, schrieb Harry Blaiklock am Mittwoch nach dem Quartalsbericht./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 05:45 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siltronic AG Neutral
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Unternehmen:
Siltronic AG
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Analyst:
UBS AG
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Kursziel:
60,00 €
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Rating jetzt:
Neutral
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Kurs*:
71,55 €
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Abst. Kursziel*:
-16,14%
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Rating update:
Neutral
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Kurs aktuell:
79,70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-24,72%
|
Analyst Name::
Harry Blaiklock
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KGV*:
-
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