Siltronic Aktie

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Siltronic für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: WAF300 / ISIN: DE000WAF3001

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29.04.2026 12:07:41

Siltronic Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siltronic mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Neutral" belassen. Nach der jüngsten Kursrally dürften die mauen Signale zum Gesamtjahr die Aktien des Waferherstellers wohl eher belasten, schrieb Harry Blaiklock am Mittwoch nach dem Quartalsbericht./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 05:45 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siltronic AG Neutral
Unternehmen:
Siltronic AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
60,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
71,55 € 		Abst. Kursziel*:
-16,14%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
79,70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-24,72%
Analyst Name::
Harry Blaiklock 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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