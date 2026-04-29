Siltronic Aktie

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WKN DE: WAF300 / ISIN: DE000WAF3001

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29.04.2026 13:26:50

Siltronic Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Siltronic von 70 auf 83 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Constantin Hesse erhöhte am Mittwoch nach der Analyse des Quartalsberichts seine Schätzungen für den Waferhersteller. Er sieht erste Anzeichen für einen neuen Aufschwung und insgesamt mehr Chancen als Risiken./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siltronic AG Buy
Unternehmen:
Siltronic AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
83,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
73,10 € 		Abst. Kursziel*:
13,54%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
79,70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
4,14%
Analyst Name::
Constantin Hesse 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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