Siltronic Aktie
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WKN DE: WAF300 / ISIN: DE000WAF3001
Siltronic Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Siltronic von 70 auf 83 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Constantin Hesse erhöhte am Mittwoch nach der Analyse des Quartalsberichts seine Schätzungen für den Waferhersteller. Er sieht erste Anzeichen für einen neuen Aufschwung und insgesamt mehr Chancen als Risiken./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siltronic AG Buy
|
Unternehmen:
Siltronic AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
83,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
73,10 €
|
Abst. Kursziel*:
13,54%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
79,70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
4,14%
|
Analyst Name::
Constantin Hesse
|
KGV*:
-
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