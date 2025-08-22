Ströer Aktie
|42,25EUR
|0,00EUR
|0,00%
WKN DE: 749399 / ISIN: DE0007493991
Ströer SECo Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Ströer von 71 auf 69 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Investorenveranstaltung nach den enttäuschenden Quartalszahlen habe gezeigt, dass auch die weiteren kurzfristigen Aussichten des Werbeunternehmens schwierig seien, schrieb Anna Patrice in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Ströer dürfte aber im deutschen Außenwerbemarkt weitere Anteile dazugewinnen. Auch für das strukturelle Wachstum bleibt Patrice zuversichtlich, senkte jedoch wegen der Zahlen und kurzfristigen Perspektiven ihre Schätzungen./rob/gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2025 / 16:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ströer SE & Co. KGaA Buy
|
Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
69,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
42,30 €
|
Abst. Kursziel*:
63,12%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
42,25 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
63,31%
|
Analyst Name::
Anna Patrice
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Ströer SE & Co. KGaAmehr Nachrichten
|
18.08.25
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX beendet die Montagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
18.08.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: So steht der MDAX am Montagnachmittag (finanzen.at)
|
18.08.25
|XETRA-Handel MDAX verbucht Verluste (finanzen.at)
|
14.08.25
|MDAX-Papier Ströer SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ströer SE von vor 3 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
13.08.25
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
13.08.25
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX verbucht am Mittwochnachmittag Gewinne (finanzen.at)
|
13.08.25
|Ströer-Aktie wird verkauft: Umsatz von Ströer sinkt - Schub zum Jahresende erhofft (Dow Jones)
|
13.08.25
|Handel in Frankfurt: MDAX zeigt sich mittags fester (finanzen.at)
Analysen zu Ströer SE & Co. KGaAmehr Analysen
|07:14
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.25
|Ströer Outperform
|Bernstein Research
|13.08.25
|Ströer Buy
|UBS AG
|13.08.25
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.25
|Ströer Buy
|Warburg Research
|07:14
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.25
|Ströer Outperform
|Bernstein Research
|13.08.25
|Ströer Buy
|UBS AG
|13.08.25
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.25
|Ströer Buy
|Warburg Research
|07:14
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.25
|Ströer Outperform
|Bernstein Research
|13.08.25
|Ströer Buy
|UBS AG
|13.08.25
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.25
|Ströer Buy
|Warburg Research
|10.11.23
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.11.23
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.09.23
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.06.25
|Ströer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.05.25
|Ströer Equal Weight
|Barclays Capital
|30.04.25
|Ströer Equal Weight
|Barclays Capital
|09.04.25
|Ströer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.03.25
|Ströer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Ströer SE & Co. KGaA
|42,25
|0,00%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:34
|thyssenkrupp nucera Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:27
|STRATEC Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:24
|Grand City Properties Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:14
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:01
|Walmart Buy
|UBS AG
|06:59
|BioNTech Neutral
|UBS AG
|06:59
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|06:16
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.25
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.25
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.25
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.08.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.25
|Walmart Buy
|UBS AG
|21.08.25
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|21.08.25
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.25
|Walmart Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.25
|Mayr-Melnhof Karton Hold
|Erste Group Bank
|21.08.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.08.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|21.08.25
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.08.25
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|21.08.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|21.08.25
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|21.08.25
|PORR Kauf
|Warburg Research
|21.08.25
|CTS Eventim Add
|Baader Bank
|21.08.25
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|21.08.25
|Vonovia Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.08.25
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.25
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
|21.08.25
|PATRIZIA Buy
|Deutsche Bank AG
|21.08.25
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|21.08.25
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|21.08.25
|CTS Eventim Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.25
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|21.08.25
|Vonovia Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.08.25
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.25
|DHL Group Outperform
|Bernstein Research
|21.08.25
|Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.08.25
|Hapag-Lloyd Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.08.25
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.08.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|21.08.25
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|21.08.25
|Pernod Ricard Neutral
|UBS AG
|21.08.25
|L'Oréal Neutral
|UBS AG
|21.08.25
|DocMorris Sell
|UBS AG
|20.08.25
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|20.08.25
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.25
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|20.08.25
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|20.08.25
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|UBS AG