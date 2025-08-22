Ströer Aktie

42,25EUR 0,00EUR 0,00%
Ströer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: 749399 / ISIN: DE0007493991

22.08.2025 07:14:54

Ströer SECo Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Ströer von 71 auf 69 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Investorenveranstaltung nach den enttäuschenden Quartalszahlen habe gezeigt, dass auch die weiteren kurzfristigen Aussichten des Werbeunternehmens schwierig seien, schrieb Anna Patrice in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Ströer dürfte aber im deutschen Außenwerbemarkt weitere Anteile dazugewinnen. Auch für das strukturelle Wachstum bleibt Patrice zuversichtlich, senkte jedoch wegen der Zahlen und kurzfristigen Perspektiven ihre Schätzungen./rob/gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2025 / 16:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ströer SE & Co. KGaA Buy
Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
69,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
42,30 € 		Abst. Kursziel*:
63,12%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
42,25 € 		Abst. Kursziel aktuell:
63,31%
Analyst Name::
Anna Patrice 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Ströer SE & Co. KGaA

Analysen zu Ströer SE & Co. KGaA

07:14 Ströer Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.08.25 Ströer Outperform Bernstein Research
13.08.25 Ströer Buy UBS AG
13.08.25 Ströer Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.08.25 Ströer Buy Warburg Research
Aktien in diesem Artikel

Ströer SE & Co. KGaA 42,25 0,00% Ströer SE & Co. KGaA

Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

