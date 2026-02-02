HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Suss Microtec von 58 auf 65 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der herausragende Auftragseingang des Chipausrüsters ASML untermauere auch die Aussichten für das Geschäft mit Photomasken-Reinigungssystemem, schrieb Malte Schaumann am Montag. Hier liege der Marktanteil von Suss bei über 80 Prozent./rob/ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



