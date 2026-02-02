SUSS MicroTec Aktie
|48,56EUR
|-0,76EUR
|-1,54%
WKN DE: A1K023 / ISIN: DE000A1K0235
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Suss Microtec von 58 auf 65 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der herausragende Auftragseingang des Chipausrüsters ASML untermauere auch die Aussichten für das Geschäft mit Photomasken-Reinigungssystemem, schrieb Malte Schaumann am Montag. Hier liege der Marktanteil von Suss bei über 80 Prozent./rob/ag/ajx
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
|
Unternehmen:
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
65,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
48,94 €
|
Abst. Kursziel*:
32,82%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
48,56 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
33,86%
|
Analyst Name::
Malte Schaumann
|
KGV*:
-
