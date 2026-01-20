SUSS MicroTec Aktie
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Suss Microtec von 40 auf 58 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die positive Stimmung für die Aktie basiere auf einem begründeten Optimismus hinsichtlich der langfristigen Entwicklung des Halbleiterindustrie-Zulieferers, schrieb Michael Kuhn in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/gl
|Zusammenfassung: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
|
Unternehmen:
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
58,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
33,64 €
|
Abst. Kursziel*:
72,41%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
46,82 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
23,88%
|
Analyst Name::
Michael Kuhn
|
KGV*:
-
