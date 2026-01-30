SUSS MicroTec Aktie
|48,70EUR
|1,32EUR
|2,79%
WKN DE: A1K023 / ISIN: DE000A1K0235
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Suss Microtec von 39 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Madeleine Jenkins untermauerte am Donnerstag nach der jüngsten Kursrally ihre Kaufempfehlung. Angesichts der KI-Dynamik hob sie ihre Schätzungen an und rechnet 2026 mit 5 Prozent Wachstum und 2027 dann mit 16 Prozent./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 16:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
|
Unternehmen:
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
60,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
47,82 €
|
Abst. Kursziel*:
25,47%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
48,70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
23,20%
|
Analyst Name::
Madeleine Jenkins
|
KGV*:
-
Nachrichten zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|
09:04
|ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für Suss Microtec auf 60 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
|
29.01.26
|EQS-PVR: SUSS MicroTec SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
29.01.26
|EQS-PVR: SUSS MicroTec SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
29.01.26
|Börse Frankfurt in Rot: TecDAX fällt schlussendlich deutlich (finanzen.at)
|
29.01.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX präsentiert sich letztendlich leichter (finanzen.at)
|
29.01.26
|Verluste in Frankfurt: TecDAX in der Verlustzone (finanzen.at)
|
29.01.26
|Verluste in Frankfurt: SDAX leichter (finanzen.at)
|
29.01.26
|Börse Frankfurt in Rot: TecDAX beginnt Handel im Minus (finanzen.at)
Analysen zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|07:44
|SUSS MicroTec Buy
|UBS AG
|20.01.26
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|19.01.26
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|13.01.26
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|13.01.26
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:44
|SUSS MicroTec Buy
|UBS AG
|20.01.26
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|19.01.26
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|13.01.26
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|13.01.26
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:44
|SUSS MicroTec Buy
|UBS AG
|20.01.26
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|19.01.26
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|13.01.26
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|13.01.26
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.25
|SUSS MicroTec Verkaufen
|DZ BANK
|08.05.25
|SUSS MicroTec Sell
|UBS AG
|21.01.25
|SUSS MicroTec Sell
|UBS AG
|17.01.25
|SUSS MicroTec Sell
|UBS AG
|07.01.25
|SUSS MicroTec Sell
|UBS AG
|30.10.25
|SUSS MicroTec Hold
|Deutsche Bank AG
|28.10.25
|SUSS MicroTec Hold
|Deutsche Bank AG
|28.10.25
|SUSS MicroTec Neutral
|UBS AG
|27.10.25
|SUSS MicroTec Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.25
|SUSS MicroTec Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|47,68
|0,63%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:23
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|08:17
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:05
|ATOSS Software Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:03
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|07:44
|SUSS MicroTec Buy
|UBS AG
|07:44
|adidas Buy
|UBS AG
|07:20
|Diageo Outperform
|RBC Capital Markets
|07:19
|SAP Buy
|UBS AG
|07:14
|Apple Neutral
|UBS AG
|07:09
|SAP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:05
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|06:47
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:47
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:43
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:27
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:22
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|29.01.26
|Schaeffler Buy
|Citigroup Corp.
|29.01.26
|KION GROUP Overweight
|Barclays Capital
|29.01.26
|adidas Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.01.26
|Enel Overweight
|Barclays Capital
|29.01.26
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|29.01.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|29.01.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|29.01.26
|Microsoft Overweight
|Barclays Capital
|29.01.26
|DWS Group Equal Weight
|Barclays Capital
|29.01.26
|Deutsche Bank Overweight
|Barclays Capital
|29.01.26
|SAP Overweight
|Barclays Capital
|29.01.26
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|29.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|29.01.26
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|29.01.26
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|29.01.26
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|29.01.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|29.01.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|29.01.26
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|Microsoft Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.01.26
|KION GROUP Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|Tesla Verkaufen
|DZ BANK
|29.01.26
|Meta Platforms Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.01.26
|PUMA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.01.26
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.01.26
|Tesla Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.