Symrise Aktie
|71,42EUR
|-2,10EUR
|-2,86%
WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999
04.03.2026 11:06:20
Symrise Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Symrise mit einem Kursziel von 99 Euro auf "Buy" belassen. Der Wachstumsausblick auf 2026 sei etwas mau, schrieb Charles Eden am Mittwoch. Die Margenziele des Herstellers von Duft- und Aromastoffen lägen aber höher./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 07:37 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 07:37 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Symrise AG Buy
|
Unternehmen:
Symrise AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
99,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
72,82 €
|
Abst. Kursziel*:
35,95%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
71,42 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
38,62%
|
Analyst Name::
Charles Eden
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
