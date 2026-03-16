BMW Aktie

80,42EUR -0,42EUR -0,52%
BMW für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
16.03.2026 07:26:11

BMW Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BMW von 100 auf 93 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Münchner hatten für 2026 eine wenig veränderte operative Entwicklung angedeutet, allerdings stark abhängig vom zweiten Halbjahr, schrieb Philippe Houchois in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung. Er würde eine Entwicklung auf Vorjahresniveau begrüßen, so der Experte./rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.03.2026 / 18:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.03.2026 / 20:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BMW AG Hold
Unternehmen:
BMW AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
93,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
81,54 € 		Abst. Kursziel*:
14,05%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
80,42 € 		Abst. Kursziel aktuell:
15,64%
Analyst Name::
Philippe Houchois 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu BMW AG

mehr Nachrichten