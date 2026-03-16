BMW Aktie
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WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
BMW Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BMW von 100 auf 93 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Münchner hatten für 2026 eine wenig veränderte operative Entwicklung angedeutet, allerdings stark abhängig vom zweiten Halbjahr, schrieb Philippe Houchois in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung. Er würde eine Entwicklung auf Vorjahresniveau begrüßen, so der Experte./rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.03.2026 / 18:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.03.2026 / 20:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BMW AG Hold
|
Unternehmen:
BMW AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
93,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
81,54 €
|
Abst. Kursziel*:
14,05%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
80,42 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15,64%
|
Analyst Name::
Philippe Houchois
|
KGV*:
-
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