Volkswagen Aktie

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WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039

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16.03.2026 06:53:17

Volkswagen (VW) vz Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Volkswagen (VW) mit einem Kursziel von 140 Euro auf "Buy" belassen. Die Wolfsburger hätten sich im vergangenen Quartal als der profitabelste deutsche Automobilhersteller herausgestellt, wobei sich im Laufe des Jahres deutliche Fortschritte abgezeichnet hätten, schrieb Philippe Houchois in seinem am Montag vorliegenden Rückblick auf die Geschäftszahlen. Neue Produkte bei Audi, die Dynamik bei der Senkung der Kosten sowie die verfügbaren Hebel zur Optimierung der Investitionsausgaben und des Betriebskapitals dürften 2026 insgesamt Verbesserungen bei den meisten Schlüsselkennzahlen unterstützen. Die Durchhalte- und Anpassungsfähigkeit von VW werde nach wie vor unterschätzt./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.03.2026 / 20:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2026 / 00:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Volkswagen (VW) AG Vz. Buy
Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
140,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
89,62 € 		Abst. Kursziel*:
56,22%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
89,16 € 		Abst. Kursziel aktuell:
57,02%
Analyst Name::
Philippe Houchois 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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