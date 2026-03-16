Daimler Truck Aktie
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WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8
Daimler Truck Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Daimler Truck mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Outperform" belassen. Der Nutzfahrzeughersteller habe das vergangene Jahr stark beendet und mit den Aufträgen, den operativen Margen und dem Barmittelzufluss positiv überrascht, schrieb Nick Housden in seinem am Montag vorliegenden Rückblick auf die Geschäftszahlen. Er hält 2026 weitere Fortschritte für wahrscheinlich. Das Management habe angedeutet, dass Teile des Ausblicks konservativ seien. Angesichts der Erholung des nordamerikanischen Marktes, der gesunden Nachfrage in Europa, des mittelfristigen Selbsthilfepotenzials sowie großzügiger Kapitalausschüttungen sei die Bewertung attraktiv./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.03.2026 / 17:50 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Daimler Truck Outperform
|
Unternehmen:
Daimler Truck
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
50,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
41,55 €
|
Abst. Kursziel*:
20,34%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
42,19 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18,51%
|
Analyst Name::
Nick Housden
|
KGV*:
-
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