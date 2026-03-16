Merck Aktie
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WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905
Merck Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Merck KGaA mit einem Kursziel von 150 Euro auf "Overweight" belassen. Nach den Quartalszahlen des Pharma- und Spezialchemiekonzerns habe er seine Umsatzprognosen für den Zeitraum 2026 bis 2030 nur geringfügig angepasst, jene für das operative Ergebnis (Ebitda) aufgrund niedrigerer Margenannahmen um bis zu 5 Prozent nach unten korrigiert, schrieb Richard Vosser am Freitagabend. Mit einer wohl besseren operativen Umsetzung 2026 sollte sich der Bewertungsrückstand zu den Wettbewerber-Aktien verringern./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 19:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Merck KGaA Overweight
|
Unternehmen:
Merck KGaA
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
150,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
108,55 €
|
Abst. Kursziel*:
38,19%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
106,55 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
40,78%
|
Analyst Name::
Richard Vosser
|
KGV*:
-
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