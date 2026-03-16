16.03.2026 07:26:51

Porsche vz Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Porsche AG von 45 auf 41 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. In seiner Antrittsrede habe der neue Chef Michael Leiters keinen drastischen Strategieschwenk angedeutet, schrieb Philippe Houchois in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Er passte seine Schätzungen an niedrigere Umsätze und Barmittelzuflüsse an./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.03.2026 / 20:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.03.2026 / 20:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Hold
Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
41,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
37,32 € 		Abst. Kursziel*:
9,86%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
36,83 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11,32%
Analyst Name::
Philippe Houchois 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

07:26 Porsche vz. Hold Jefferies & Company Inc.
13.03.26 Porsche vz. Verkaufen DZ BANK
12.03.26 Porsche vz. Buy Deutsche Bank AG
12.03.26 Porsche vz. Hold Warburg Research
12.03.26 Porsche vz. Underweight Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel

Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 36,84 -0,97% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

