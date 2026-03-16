thyssenkrupp Aktie
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WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001
thyssenkrupp Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Thyssenkrupp mit einem Kursziel von 13 Euro auf "Buy" belassen. Der 25-prozentige Kurseinbruch seit Beginn des Iran-Kriegs spiegele die Sensibilität der Aktie für Makro-Schocks und unternehmensspezifische Schlagzeilen wider, schrieb Tommaso Castello am Freitagabend. Erstere sowie der holprige Verlauf der Gespräche mit dem indischen Stahlkonzern Jindal Steel über eine Übernahme der Stahlsparte mahnten zu mehr Vorsicht. Dagegen seien der Ausstieg beim Duisburger Stahlhersteller HKM, die Einigung mit den Gewerkschaften auf einen Tarifvertrag im Stahlbereich und das mögliche Interesse eines neuen Bieters für das Stahlgeschäft klar positiv./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 13:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.03.2026 / 20:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: thyssenkrupp AG Buy
|
Unternehmen:
thyssenkrupp AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
13,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
7,86 €
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Abst. Kursziel*:
65,39%
|
Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
7,83 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
66,03%
|
Analyst Name::
Tommaso Castello
|
KGV*:
-
Nachrichten zu thyssenkrupp AG
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13.03.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX letztendlich leichter (finanzen.at)
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13.03.26
|EQS-PVR: thyssenkrupp AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
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13.03.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX gibt nach (finanzen.at)
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13.03.26
|MDAX-Handel aktuell: So steht der MDAX am Freitagmittag (finanzen.at)
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13.03.26
|EQS-PVR: thyssenkrupp AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
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13.03.26
|Handel in Frankfurt: MDAX verbucht zum Handelsstart Verluste (finanzen.at)
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12.03.26
|EQS-PVR: thyssenkrupp AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
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12.03.26
|XETRA-Handel MDAX notiert letztendlich im Minus (finanzen.at)
Analysen zu thyssenkrupp AG
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|23.02.26
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|20.02.26
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|23.02.26
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|18.02.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|13.02.26
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|thyssenkrupp Neutral
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Aktien in diesem Artikel
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Aktuelle Aktienanalysen
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|06:41
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