Die Wertpapierexperten der RCB haben ihr Kursziel für die Aktien der UBM Development von 50,0 auf 54,0 Euro angehoben und dabei ihre Anlageempfehlung "Buy" bestätigt.

Anlass für die Kurszielanpassung sei schlichtweg eine Aktualisierung des Betrachtungszeitraumes, schreibt RCB-Analyst Christian Bader in einer kürzlich veröffentlichten Studie zum heimischen Immoentwickler. Aufgrund starker Drittquartalszahlen und einem optimistischer Unternehmensausblick rät er weiterhin zum Kauf der Aktie.

Am Donnerstagnachmittag notierten die UBM-Titel an der Wiener Börse mit plus 0,62 Prozent bei 48,40 Euro.

Analysierendes Institut RCB

