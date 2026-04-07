NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für UBS von 38 auf 37 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Ein etwas gesunkenes verwaltetes Vermögen (AuM) sei der Hauptgrund für ihre reduzierten Schätzungen, schrieb Anke Reingen am Dienstag./rob/ajx/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2026 / 01:06 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 01:06 / EDT



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