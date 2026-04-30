Unilever Aktie

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WKN DE: A41NM1 / ISIN: GB00BVZK7T90

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30.04.2026 12:55:48

Unilever Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Unilever mit einem Kursziel von 4200 Pence auf "Sector Perform" belassen. James Edwardes Jones lobte am Donnerstag einen weiteren ordentlichen Quartalsbericht eines europäischen Konsumgüterkonzerns./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 02:23 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 02:23 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Unilever PLC Sector Perform
Unternehmen:
Unilever PLC 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
42,00 £
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
42,85 £ 		Abst. Kursziel*:
-1,98%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
44,07 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-4,70%
Analyst Name::
James Edwardes Jones 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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