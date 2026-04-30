NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Unilever mit einem Kursziel von 4200 Pence auf "Sector Perform" belassen. James Edwardes Jones lobte am Donnerstag einen weiteren ordentlichen Quartalsbericht eines europäischen Konsumgüterkonzerns./rob/ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 02:23 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 02:23 / EDT



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