Unilever Aktie
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WKN DE: A41NM1 / ISIN: GB00BVZK7T90
30.04.2026 12:55:48
Unilever Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Unilever mit einem Kursziel von 4200 Pence auf "Sector Perform" belassen. James Edwardes Jones lobte am Donnerstag einen weiteren ordentlichen Quartalsbericht eines europäischen Konsumgüterkonzerns./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 02:23 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 02:23 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Unilever PLC Sector Perform
|
Unternehmen:
Unilever PLC
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Analyst:
RBC Capital Markets
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Kursziel:
42,00 £
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
42,85 £
|
Abst. Kursziel*:
-1,98%
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Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
44,07 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-4,70%
|
Analyst Name::
James Edwardes Jones
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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