HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Verve nach einer Kapitalmarktveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 5 Euro belassen. Diese habe die Möglichkeiten aufgezeigt, die ein 68 Milliarden US-Dollar großer Markt für Werbung in Smartphone-Apps biete, schrieb Andreas Wolf in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dieser Markt wachse prozentual zweistellig. Verve sei binnen zehn Monaten zum größten unabhängigen Anbieter händlerübergreifender Werbeplattformen in Deutschland geworden./bek/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2026 / 04:22 / GMT

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