Verve Group Aktie
|1,45EUR
|-0,03EUR
|-1,69%
WKN DE: A3D3A1 / ISIN: SE0018538068
Verve Group Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Verve nach einer Kapitalmarktveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 5 Euro belassen. Diese habe die Möglichkeiten aufgezeigt, die ein 68 Milliarden US-Dollar großer Markt für Werbung in Smartphone-Apps biete, schrieb Andreas Wolf in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dieser Markt wachse prozentual zweistellig. Verve sei binnen zehn Monaten zum größten unabhängigen Anbieter händlerübergreifender Werbeplattformen in Deutschland geworden./bek/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2026 / 04:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Verve Group Buy
|
Unternehmen:
Verve Group
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
5,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
1,46 €
|
Abst. Kursziel*:
242,70%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
1,45 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
244,83%
|
Analyst Name::
Andreas Wolf
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Verve Group
|
09:28
|Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX liegt zum Start im Minus (finanzen.at)
|
17.06.26
|Börse Frankfurt: Anleger lassen SDAX zum Ende des Mittwochshandels steigen (finanzen.at)
|
17.06.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
16.06.26
|XETRA-Handel SDAX schwächelt am Dienstagmittag (finanzen.at)
|
12.06.26
|Zuversicht in Frankfurt: SDAX legt zum Handelsstart zu (finanzen.at)
|
11.06.26
|Pluszeichen in Frankfurt: SDAX zeigt sich zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
11.06.26
|XETRA-Handel: So performt der SDAX aktuell (finanzen.at)
|
11.06.26
|Börse Frankfurt in Grün: So performt der SDAX am Donnerstagmittag (finanzen.at)