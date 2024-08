ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Vestas nach vorgelegten Eckdaten zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 245 dänischen Kronen belassen. Analystin Supriya Subramanian verwies in einer am Montag vorliegenden Studie darauf, dass der diesjährige Margenausblick an das untere Ende der Zielspanne eingeengt worden sei. Sie betonte aber, die Jahresziele implizierten einen starken Anstieg bei Wachstum und Margen im zweiten Halbjahr./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2024 / 13:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2024 / 13:27 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.