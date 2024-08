FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Vestas nach Eckdaten und einer Gewinnwarnung auf "Buy" mit einem Kursziel von 200 dänischen Kronen belassen. Der Mittelpunkt der neuen Zielspanne für das operative Ergebnis in diesem Jahr liege unter der Markterwartung, schrieb Analyst John Kim in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Experte sieht Risiken für das Service-Segment des dänischen Windanlagenbauers über das abgeschlossene Quartal hinaus./la/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2024 / 07:49 / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.