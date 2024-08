NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Vestas auf "Buy" mit einem Kursziel von 274 dänischen Kronen belassen. Nach den am 12. August vorgelegten vorläufigen Zahlen habe der Windkraftanlagenbauer nun sein detailliertes Zahlenwerk vorgelegt, schrieb Analyst Ajay Patel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Gewinne im zweiten Quartal lägen unter den Konsensschätzungen. Die Jahresziele habe Vestas vor zwei Tagen wegen einer schwächeren Entwicklung im Service-Segment gesenkt, was aber nun verarbeitet worden sein dürfte./ck/mis



