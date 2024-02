NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vestas auf "Neutral" mit einem Kursziel von 172 dänischen Kronen belassen. Die Saison der Quartalsbilanzen europäischer Industriegüterhersteller sei weit fortgeschritten, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Mittwoch vorliegenden Sektorstudie. Aus der Perspektive der Endabnehmermärkte und der Ausblicke aus dem Sektor habe es wenig Überraschendes gegeben, was sich auch in verhaltenen Kursreaktionen widerspiegele. Vestas habe unter den Schwergewichten im Sektor bei den Aufträgen stark abgeschnitten./bek/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2024 / 20:13 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.02.2024 / 00:15 / GMT



