NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Vestas von 265 auf 250 dänische Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Während das Wartungsgeschäft unter höheren Kosten leide, ermutige der jüngst angehobene Ausblick für das Windturbinengeschäft, schrieb Analystin Deepa Venkateswaran in einem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Letzteres bleibe der Haupttreiber für steigende Margen./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2024 / 18:11 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2024 / 04:59 / UTC





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.