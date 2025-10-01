Vestas Wind Systems A-S Aktie

16,03EUR 0,24EUR 1,49%
Vestas Wind Systems A-S für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CMNS / ISIN: DK0061539921

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
01.10.2025 08:57:03

Vestas Wind Systems A-S Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vestas mit einem Kursziel von 164 dänischen Kronen auf "Overweight" belassen. Ein rekordhoher Auftragseingang für Windenergieanlagen an Land bestätige eine wieder anspringende Nachfrage nach dem schwachen ersten Halbjahr, schrieb Akash Gupta am Mittwoch./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 06:36 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 06:36 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Overweight
Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
164,00 DKK
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
16,05 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
119,80 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Akash Gupta 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Vestas Wind Systems A-Smehr Nachrichten

Analysen zu Vestas Wind Systems A-Smehr Analysen

08:57 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.09.25 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.09.25 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.09.25 Vestas Wind Systems A-S Outperform RBC Capital Markets
20.08.25 Vestas Wind Systems A-S Buy UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Vestas Wind Systems A-S 16,03 1,49% Vestas Wind Systems A-S

Aktuelle Aktienanalysen

09:26 adidas Buy Warburg Research
09:22 HAMBORNER REIT Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:21 Jungheinrich Buy Warburg Research
09:20 Nike Neutral UBS AG
09:12 Nike Equal Weight Barclays Capital
08:59 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
08:57 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:49 Daimler Truck Underperform Bernstein Research
08:37 PUMA Underweight JP Morgan Chase & Co.
08:37 adidas Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:32 Nike Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:23 DHL Group Outperform Bernstein Research
07:59 adidas Buy Jefferies & Company Inc.
07:49 Fresenius Medical Care Underperform Jefferies & Company Inc.
07:45 Nike Buy Jefferies & Company Inc.
07:38 Volvo AB Outperform RBC Capital Markets
07:35 Daimler Truck Outperform RBC Capital Markets
07:23 Nike Outperform RBC Capital Markets
07:16 Akzo Nobel Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:15 Air Liquide Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:14 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.
06:29 PUMA Neutral UBS AG
06:28 ASML NV Buy UBS AG
30.09.25 Oracle Sector Perform RBC Capital Markets
30.09.25 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy UBS AG
30.09.25 NEL ASA Hold Jefferies & Company Inc.
30.09.25 ASOS Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.09.25 Boeing Buy UBS AG
30.09.25 thyssenkrupp Hold Jefferies & Company Inc.
30.09.25 Pernod Ricard Buy Jefferies & Company Inc.
30.09.25 Lufthansa Halten DZ BANK
30.09.25 Nestlé Neutral UBS AG
30.09.25 thyssenkrupp Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.09.25 WACKER CHEMIE Halten DZ BANK
30.09.25 KWS SAAT Halten DZ BANK
30.09.25 Volvo AB Underperform Bernstein Research
30.09.25 TRATON Market-Perform Bernstein Research
30.09.25 Daimler Truck Underperform Bernstein Research
30.09.25 Hermès Outperform Bernstein Research
30.09.25 Airbus Buy UBS AG
30.09.25 Raiffeisen Equal weight Barclays Capital
30.09.25 MTU Aero Engines Neutral UBS AG
30.09.25 Rolls-Royce Buy UBS AG
30.09.25 Symrise Buy UBS AG
30.09.25 SAP Buy Goldman Sachs Group Inc.
30.09.25 Rio Tinto Buy Goldman Sachs Group Inc.
30.09.25 AB InBev Buy Goldman Sachs Group Inc.
30.09.25 Lufthansa Hold Deutsche Bank AG
30.09.25 Symrise Buy Deutsche Bank AG
30.09.25 Symrise Equal Weight Barclays Capital
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen