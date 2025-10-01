Vestas Wind Systems A-S Aktie
|16,03EUR
|0,24EUR
|1,49%
WKN DE: A3CMNS / ISIN: DK0061539921
01.10.2025 08:57:03
Vestas Wind Systems A-S Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vestas mit einem Kursziel von 164 dänischen Kronen auf "Overweight" belassen. Ein rekordhoher Auftragseingang für Windenergieanlagen an Land bestätige eine wieder anspringende Nachfrage nach dem schwachen ersten Halbjahr, schrieb Akash Gupta am Mittwoch./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 06:36 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 06:36 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Overweight
|
Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
164,00 DKK
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
16,05 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
119,80 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Akash Gupta
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Vestas Wind Systems A-Smehr Nachrichten
|
12.08.25
|Ausblick: Vestas gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
29.07.25
|Erste Schätzungen: Vestas Wind Systems A-S gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
05.05.25
|Ausblick: Vestas Wind Systems A-S gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
21.04.25
|Erste Schätzungen: Vestas Wind Systems A-S zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Vestas Wind Systems A-Smehr Analysen
|08:57
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.25
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.09.25
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.25
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|20.08.25
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|UBS AG
|08:57
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.25
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.09.25
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.25
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|20.08.25
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|UBS AG
|08:57
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.25
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.09.25
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.25
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|20.08.25
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|UBS AG
|01.07.25
|Vestas Wind Systems A-S Verkaufen
|DZ BANK
|04.12.24
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|08.11.24
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|03.05.24
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|19.03.24
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|15.08.25
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|07.07.25
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|04.07.25
|Vestas Wind Systems A-S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.07.25
|Vestas Wind Systems A-S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.07.25
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Vestas Wind Systems A-S
|16,03
|1,49%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:26
|adidas Buy
|Warburg Research
|09:22
|HAMBORNER REIT Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:21
|Jungheinrich Buy
|Warburg Research
|09:20
|Nike Neutral
|UBS AG
|09:12
|Nike Equal Weight
|Barclays Capital
|08:59
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|08:57
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:49
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|08:37
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:37
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:32
|Nike Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:23
|DHL Group Outperform
|Bernstein Research
|07:59
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:49
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07:45
|Nike Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:38
|Volvo AB Outperform
|RBC Capital Markets
|07:35
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|07:23
|Nike Outperform
|RBC Capital Markets
|07:16
|Akzo Nobel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:15
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:14
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:29
|PUMA Neutral
|UBS AG
|06:28
|ASML NV Buy
|UBS AG
|30.09.25
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.09.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|30.09.25
|NEL ASA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.25
|ASOS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.25
|Boeing Buy
|UBS AG
|30.09.25
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.25
|Pernod Ricard Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.25
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|30.09.25
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|30.09.25
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.25
|WACKER CHEMIE Halten
|DZ BANK
|30.09.25
|KWS SAAT Halten
|DZ BANK
|30.09.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|30.09.25
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|30.09.25
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|30.09.25
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|30.09.25
|Airbus Buy
|UBS AG
|30.09.25
|Raiffeisen Equal weight
|Barclays Capital
|30.09.25
|MTU Aero Engines Neutral
|UBS AG
|30.09.25
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|30.09.25
|Symrise Buy
|UBS AG
|30.09.25
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.09.25
|Rio Tinto Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.09.25
|AB InBev Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.09.25
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|30.09.25
|Symrise Buy
|Deutsche Bank AG
|30.09.25
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital