VINCI Aktie
|117,20EUR
|0,00EUR
|0,00%
WKN: 867475 / ISIN: FR0000125486
VINCI Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Vinci nach Verkehrszahlen für Juli auf "Buy" mit einem Kursziel von 132 Euro belassen. Im Bereich der Flughafenaktivitäten sei die Entwicklung gemischt und im Autobahngeschäft hätten sich die Geschäfte auf Basis hoher Vergleichszahlen verlangsamt, schrieb Cristian Nedelcu in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 18:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / 18:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: VINCI Buy
|
Unternehmen:
VINCI
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
132,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
117,70 €
|
Abst. Kursziel*:
12,15%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
117,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12,63%
|
Analyst Name::
Cristian Nedelcu
|
KGV*:
-
Nachrichten zu VINCImehr Nachrichten
|
25.08.25
|EURO STOXX 50-Wert VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VINCI von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
11.08.25
|VINCI-Aktie im Plus: VINCI und ACS ändern Übernahmebedingungen für Cobra IS (Dow Jones)
|
11.08.25