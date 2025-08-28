VINCI Aktie

WKN: 867475 / ISIN: FR0000125486

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Vinci nach Verkehrszahlen für Juli auf "Buy" mit einem Kursziel von 132 Euro belassen. Im Bereich der Flughafenaktivitäten sei die Entwicklung gemischt und im Autobahngeschäft hätten sich die Geschäfte auf Basis hoher Vergleichszahlen verlangsamt, schrieb Cristian Nedelcu in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 18:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / 18:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: VINCI Buy
Unternehmen:
VINCI 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
132,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
117,70 € 		Abst. Kursziel*:
12,15%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
117,20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12,63%
Analyst Name::
Cristian Nedelcu 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

