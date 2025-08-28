ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Vinci nach Verkehrszahlen für Juli auf "Buy" mit einem Kursziel von 132 Euro belassen. Im Bereich der Flughafenaktivitäten sei die Entwicklung gemischt und im Autobahngeschäft hätten sich die Geschäfte auf Basis hoher Vergleichszahlen verlangsamt, schrieb Cristian Nedelcu in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 18:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / 18:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.