VINCI Aktie

139,95EUR 0,65EUR 0,47%
VINCI für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 867475 / ISIN: FR0000125486

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
20.02.2026 13:00:08

VINCI Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Vinci von 140 auf 152 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Patrick Creuset hob seine Ergebnisschätzungen am Freitag infolge der zuletzt starken Bilanz für 2025 an. Er erwartet von den Franzosen bis 2030 im Schnitt 9 Prozent Ergebnissteigerung per annum und 10 Prozent Dividendenwachstum. Er betonte, dass er dabei sogar nur das Wachstum aus eigener Kraft berücksichtigt./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 06:05 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: VINCI Buy
Unternehmen:
VINCI 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
152,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
140,10 € 		Abst. Kursziel*:
8,49%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
139,95 € 		Abst. Kursziel aktuell:
8,61%
Analyst Name::
Patrick Creuset 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu VINCI

mehr Nachrichten