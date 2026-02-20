NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Vinci von 140 auf 152 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Patrick Creuset hob seine Ergebnisschätzungen am Freitag infolge der zuletzt starken Bilanz für 2025 an. Er erwartet von den Franzosen bis 2030 im Schnitt 9 Prozent Ergebnissteigerung per annum und 10 Prozent Dividendenwachstum. Er betonte, dass er dabei sogar nur das Wachstum aus eigener Kraft berücksichtigt./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 06:05 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.