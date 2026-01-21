VINCI Aktie
|115,05EUR
|-0,35EUR
|-0,30%
WKN: 867475 / ISIN: FR0000125486
VINCI Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Vinci nach Verkehrszahlen im Flughafensegment auf "Buy" mit einem Kursziel von 134 Euro belassen. Im Dezember habe sich das Wachstum wie schon im November nochmals abgeschwächt, schrieb Cristian Nedelcu in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Vinci Airports stehe für fast ein Drittel der Gesamtbewertung der einzelnen Konzernteile (Sum of the Parts)./rob/bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 06:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: VINCI Buy
|
Unternehmen:
VINCI
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
134,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
115,25 €
|
Abst. Kursziel*:
16,27%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
115,05 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16,47%
|
Analyst Name::
Cristian Nedelcu
|
KGV*:
-
Nachrichten zu VINCI
|
12.01.26
|EURO STOXX 50-Papier VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein VINCI-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
06.01.26
|VINCI-Aktie fällt trotzdem: Neuer Aktienrückkauf (Dow Jones)
|
05.01.26
|EURO STOXX 50-Wert VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein VINCI-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
29.12.25