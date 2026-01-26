VINCI Aktie

117,00EUR -0,75EUR -0,64%
VINCI für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 867475 / ISIN: FR0000125486

26.01.2026 11:12:34

VINCI Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Vinci auf "Buy" mit einem Kursziel von 134 Euro belassen. Kurzfristige Indikatoren ließen im Baubereich zu Jahresanfang ein moderates organisches Umsatzwachstum erwarten, schrieb Cristian Nedelcu in einem am Montag vorliegenden Ausblick für die europäische Infrastrukturbranche. Im zweiten Halbjahr könnte sich der Auftragseingang vor allem dank der deutschen Infrastrukturausgaben beschleunigen. Auch im Energiebereich rechnet Nedelcu mit einer zunehmenden Dynamik./gl/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 19:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 19:38 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: VINCI Buy
Unternehmen:
VINCI 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
134,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
116,90 € 		Abst. Kursziel*:
14,63%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
117,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14,53%
Analyst Name::
Cristian Nedelcu 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu VINCI

Analysen zu VINCI

11:12 VINCI Buy UBS AG
21.01.26 VINCI Buy UBS AG
21.01.26 VINCI Buy Jefferies & Company Inc.
15.01.26 VINCI Buy Deutsche Bank AG
08.01.26 VINCI Neutral JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel

VINCI 116,90 -0,72% VINCI

