WKN: 867475 / ISIN: FR0000125486

21.01.2026 07:45:35

VINCI Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vinci auf "Buy" mit einem Kursziel von 138 Euro belassen. Das Wachstum im Segment Flughäfen habe sich im Dezember nochmals abgeschwächt im Vergleich zum November, schrieb Graham Hunt in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Belastet hätten vor allem Stornierungen von Flügen in Japan. Die Flugmärkte Mexiko, Brasilien und Chile hätten sich dagegen besser entwickelt./bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 16:58 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 16:58 / ET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: VINCI Buy
Unternehmen:
VINCI 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
138,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
114,55 € 		Abst. Kursziel*:
20,47%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
115,85 € 		Abst. Kursziel aktuell:
19,12%
Analyst Name::
Graham Hunt 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu VINCI

