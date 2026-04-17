VINCI Aktie

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WKN: 867475 / ISIN: FR0000125486

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17.04.2026 14:08:53

VINCI Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Vinci auf "Overweight" mit einem Kursziel von 160 Euro belassen. Die Verkehrszahlen des Flughafenbetreibers für das erste Quartal hätten leicht über seiner konservativen Prognose gelegen, schrieb Pierre Rousseau in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 16:56 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 16:57 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: VINCI Overweight
Unternehmen:
VINCI 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
160,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
136,60 € 		Abst. Kursziel*:
17,13%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
136,70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
17,04%
Analyst Name::
Pierre Rousseau 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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