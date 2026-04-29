Vincorion Aktie

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WKN DE: VNC001 / ISIN: DE000VNC0014

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29.04.2026 09:30:50

Vincorion Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Bewertung von Vincorion beim Kursziel von 23,50 Euro mit "Overweight" aufgenommen. Kernpunkt des Portfolios des deutschen Rüstungsunternehmens seien missionskritische Energiesysteme, schrieb David Perry in seiner einer am Mittwoch veröffentlichten Empfehlung. Er rechnet von Ende 2025 bis 2030 mit einem Wachstum von im Schnitt 17 Prozent per annum nebst einer kräftigen Steigerung der operativen Marge./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 00:17 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 00:30 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Vincorion Overweight
Unternehmen:
Vincorion 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
23,50 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
18,85 € 		Abst. Kursziel*:
24,67%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
21,95 € 		Abst. Kursziel aktuell:
7,06%
Analyst Name::
David H Perry 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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