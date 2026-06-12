NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing mit einem Kursziel von 295 US-Dollar auf "Buy" belassen. Boeing habe im Mai mit 60 Flugzeugen 15 mehr ausgeliefert als im Mai des Vorjahres, schrieb Sheila Kahyaoglu am Donnerstagabend anlässlich der Auftragssignale großer Airlines im Vorfeld der Farnborough Air Show./rob/ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2026 / 16:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.06.2026 / 16:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.