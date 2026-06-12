Boeing Aktie
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WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
Boeing Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing mit einem Kursziel von 295 US-Dollar auf "Buy" belassen. Boeing habe im Mai mit 60 Flugzeugen 15 mehr ausgeliefert als im Mai des Vorjahres, schrieb Sheila Kahyaoglu am Donnerstagabend anlässlich der Auftragssignale großer Airlines im Vorfeld der Farnborough Air Show./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2026 / 16:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.06.2026 / 16:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Boeing Co. Buy
|
Unternehmen:
Boeing Co.
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Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 295,00
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Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
$ 221,63
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Abst. Kursziel*:
33,10%
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
$ 221,63
|
Abst. Kursziel aktuell:
33,10%
|
Analyst Name::
Sheila Kahyaoglu
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KGV*:
-
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