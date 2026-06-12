Fraport Aktie
|70,80EUR
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|5,20%
WKN: 577330 / ISIN: DE0005773303
Fraport Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fraport nach Verkehrszahlen für Mai mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Buy" belassen. Ferien-Zeiten hätten gestützt, kommentierte Graham Hunt am Freitag die Entwicklung des Flughafenbetreibers. Das internationale Geschäft von Fraport sei bis auf die Türkei stark gelaufen. Langfristig sieht der Analyst Fraport positiv. Die Bewertung sei attraktiv. Höhere Preise und geringere Investitionen trieben den freien Cashflow an./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.06.2026 / 01:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.06.2026 / 01:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fraport AG Buy
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Unternehmen:
Fraport AG
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Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
95,00 €
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Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
71,10 €
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Abst. Kursziel*:
33,61%
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
70,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
34,18%
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Analyst Name::
Graham Hunt
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KGV*:
-
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