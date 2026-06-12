Fraport Aktie

70,80EUR 3,50EUR 5,20%
Fraport für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 577330 / ISIN: DE0005773303

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12.06.2026 10:14:47

Fraport Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fraport nach Verkehrszahlen für Mai mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Buy" belassen. Ferien-Zeiten hätten gestützt, kommentierte Graham Hunt am Freitag die Entwicklung des Flughafenbetreibers. Das internationale Geschäft von Fraport sei bis auf die Türkei stark gelaufen. Langfristig sieht der Analyst Fraport positiv. Die Bewertung sei attraktiv. Höhere Preise und geringere Investitionen trieben den freien Cashflow an./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.06.2026 / 01:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.06.2026 / 01:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Fraport AG Buy
Unternehmen:
Fraport AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
95,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
71,10 € 		Abst. Kursziel*:
33,61%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
70,80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
34,18%
Analyst Name::
Graham Hunt 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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