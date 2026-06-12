LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Fraport von 95 auf 96 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Andrew Lobbenberg wertete am Donnerstag die Summe-aller-Teile (SOTP) der europäischen Flughafenaktien aus. Bei Fraport und Aeroport de Paris (ADP) sieht er weiterhin den klarsten Value./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2026 / 13:05 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.06.2026 / 03:00 / GMT



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