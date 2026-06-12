Adyen B.V. Parts Sociales Aktie
|814,70EUR
|23,40EUR
|2,96%
WKN DE: A2JNF4 / ISIN: NL0012969182
Adyen BV Parts Sociales Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adyen mit einem Kursziel von 1166 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Hannes Leitner sieht die Übernahme des US-Startups Orb positiv, wie er am Donnerstagabend schrieb. Damit erhielten die Niederländer Zugriff auf eine Plattform für nutzungsbasierte Abrechnung. Dahin gehe der Trend - weg vom klassischen Abo-Modell./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2026 / 17:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.06.2026 / 17:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Buy
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Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales
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Analyst:
Jefferies & Company Inc.
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Kursziel:
1 166,00 €
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Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
790,60 €
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Abst. Kursziel*:
47,48%
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
814,70 €
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Abst. Kursziel aktuell:
43,12%
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Analyst Name::
Hannes Leitner
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KGV*:
-