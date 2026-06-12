flatexDEGIRO Aktie

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WKN DE: FTG111 / ISIN: DE000FTG1111

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12.06.2026 07:32:53

flatexDEGIRO Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Bewertung von Flatexdegiro beim Kursziel von 41 Euro mit "Overweight" aufgenommen. Flatex biete unter den europäischen Handelsplattformen das stärkste Ergebniswachstum, schrieb Grace Dargan am Donnerstag in seiner Branchenanalyse. Zudem seien sie hinsichtlich der Spar- und Investitionsunion der Europäischen Union (SIU) am besten aufgestellt./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2026 / 21:23 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.06.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: flatexDEGIRO AG Overweight
Unternehmen:
flatexDEGIRO AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
41,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
34,10 € 		Abst. Kursziel*:
20,23%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
35,38 € 		Abst. Kursziel aktuell:
15,88%
Analyst Name::
Grace Dargan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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