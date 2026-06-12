flatexDEGIRO Aktie
|35,38EUR
|0,82EUR
|2,37%
WKN DE: FTG111 / ISIN: DE000FTG1111
flatexDEGIRO Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Bewertung von Flatexdegiro beim Kursziel von 41 Euro mit "Overweight" aufgenommen. Flatex biete unter den europäischen Handelsplattformen das stärkste Ergebniswachstum, schrieb Grace Dargan am Donnerstag in seiner Branchenanalyse. Zudem seien sie hinsichtlich der Spar- und Investitionsunion der Europäischen Union (SIU) am besten aufgestellt./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2026 / 21:23 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.06.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: flatexDEGIRO AG Overweight
|
Unternehmen:
flatexDEGIRO AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
41,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
34,10 €
|
Abst. Kursziel*:
20,23%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
35,38 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15,88%
|
Analyst Name::
Grace Dargan
|
KGV*:
-
Nachrichten zu flatexDEGIRO AG
|
11.06.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX letztendlich mit Gewinnen (finanzen.at)
|
09.06.26
|EQS-PVR: flatexDEGIRO SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
09.06.26
|EQS-PVR: flatexDEGIRO SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
08.06.26
|Minuszeichen in Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX am Montagnachmittag (finanzen.at)
|
08.06.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX verbucht am Mittag Abschläge (finanzen.at)
|
05.06.26
|Handel in Frankfurt: MDAX schlussendlich in Rot (finanzen.at)
|
05.06.26
|Verluste in Frankfurt: So bewegt sich der MDAX nachmittags (finanzen.at)
|
05.06.26
|Handel in Frankfurt: MDAX am Mittag im Seitwärtstrend (finanzen.at)