Adyen B.V. Parts Sociales Aktie

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WKN DE: A2JNF4 / ISIN: NL0012969182

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11.06.2026 22:06:27

Adyen BV Parts Sociales Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Adyen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1350 Euro belassen. Mit der Übernahme von Orb werde der Zahlungsdienstleister nun im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) aktiv, was er sehr positiv werte, schrieb Sandeep Deshpande in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das US-Unternehmen sei ein Plattform-Anbieter zur Erfassung von Nutzungsdaten in Echtzeit sowie zur Umwandlung von komplexen Preisvereinbarungen in Abrechnungsdaten für Unternehmen./rob/gl/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2026 / 20:16 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.06.2026 / 20:38 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
1 350,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
790,60 € 		Abst. Kursziel*:
70,76%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
814,70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
65,71%
Analyst Name::
Sandeep Deshpande 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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