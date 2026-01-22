Volkswagen Aktie
|103,60EUR
|1,60EUR
|1,57%
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
Volkswagen (VW) vz Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Volkswagen nach ersten Eckdaten zur Entwicklung im vergangenen Jahr auf "Buy" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Der Cashflow des Autobauers sei deutlich besser als im vorangegangenen Jahr ausgefallen und liege auch klar über der Unternehmensplanung, schrieb Philippe Houchois in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Verantwortlich dafür seien offenbar die Freisetzung von Betriebskapital sowie niedrigere Investitionen./rob/gl/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 17:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 17:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volkswagen (VW) AG Vz. Buy
|
Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
140,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
98,90 €
|
Abst. Kursziel*:
41,56%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
103,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
35,14%
|
Analyst Name::
Philippe Houchois
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|
10:49
|ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Volkswagen auf 'Neutral' - Ziel 106 Euro (dpa-AFX)
|
10:13
|Buy von Deutsche Bank AG für Volkswagen (VW) vz-Aktie (finanzen.at)
|
09:29
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Start des Donnerstagshandels in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
09:29
|Optimismus in Frankfurt: DAX zum Start des Donnerstagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
|
09:29
|Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart mit Kursplus (finanzen.at)
|
09:24
|Analyse: Barclays Capital bewertet Volkswagen (VW) vz-Aktie mit Overweight in neuer Analyse (finanzen.at)
|
08:19
|ANALYSE-FLASH: RBC belässt Volkswagen auf 'Outperform' - Ziel 135 Euro (dpa-AFX)
|
08:04
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Volkswagen auf 'Buy' - Ziel 140 Euro (dpa-AFX)
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|09:43
|Volkswagen Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:22
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|08:31
|Volkswagen Overweight
|Barclays Capital
|06:44
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|06:43
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:43
|Volkswagen Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:22
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|08:31
|Volkswagen Overweight
|Barclays Capital
|06:44
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|06:43
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:22
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|08:31
|Volkswagen Overweight
|Barclays Capital
|06:43
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:40
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|19.01.26
|Volkswagen Overweight
|Barclays Capital
|11.03.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|21.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|13.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|23.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|03.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|09:43
|Volkswagen Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:44
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|21.01.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|13.01.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|103,90
|1,86%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:33
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:25
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|09:47
|Michelin Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:43
|Volkswagen Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:41
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:40
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:40
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|09:37
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|09:36
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|09:23
|Continental Buy
|Deutsche Bank AG
|09:23
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|09:22
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|09:21
|secunet Security Networks Buy
|Warburg Research
|09:05
|Deutsche Börse Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:02
|Continental Equal Weight
|Barclays Capital
|08:55
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|08:48
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08:48
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|08:47
|Michelin Underweight
|Barclays Capital
|08:47
|QIAGEN Hold
|Deutsche Bank AG
|08:46
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|08:45
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|08:44
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|08:42
|RELX Overweight
|Barclays Capital
|08:42
|RELX Overweight
|Barclays Capital
|08:32
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|08:31
|Volkswagen Overweight
|Barclays Capital
|07:50
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|07:49
|Ahold Delhaize Equal Weight
|Barclays Capital
|07:48
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:41
|Befesa Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:39
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:34
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:31
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:29
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|07:29
|Rio Tinto Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:21
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|07:19
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:18
|SCHOTT Pharma Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:12
|Ottobock Neutral
|UBS AG
|07:12
|Carl Zeiss Meditec Neutral
|UBS AG
|07:11
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|07:09
|Santander Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:08
|Philips Buy
|UBS AG
|07:07
|Fresenius Buy
|UBS AG
|06:46
|Fraport Sell
|UBS AG
|06:44
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|06:43
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:42
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:40
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets